Peruano de 13 años se corona Bicampeón latinoamericano de tenis de mesa

Una buena noticia. Culminó el Campeonato Latinoamericano de Tenis de Mesa, sub 11 y sub 13, en la Ciudad de Asunción, Paraguay, y el deportista peruano Carlos Alonso Fernández Pardo, se coronó Bicampeón Sudamericano Individual en sub 13 masculino, tras vencer en la final al jugador de Puerto Rico Angel Naranjo, por 3 sets a 0.



Para llegar a la final, clasificó primero en su serie y luego en la ronda final, el multicampeón nacional confirmó una vez más estar mejor que nunca, cerrando de excelente manera su último año de Sub 13.



Nano Orgullo peruano.

Nano Entrega total a un deporte que es su pasión.

'Nano', como le dicen sus amigos y familiares, ha sido Campeón Sudamericano sub 11, en el año 2014; Campeón Sudamericano sub 11 el año 2015; Campeón Latinoamericano sub 11 el mismo año, y en 2016 logró ser Sub Campeonato Latinoamericano sub 13. Este año, en mayo pasado, alcanzó el Campeonato Sudamericano sub 13.