La selección peruana de vóley iniciará este viernes (EN VIVO ONLINE 7:00 p.m. - Movistar Deportes) su participación en el repechaje sudamericano para Japón 2018, cuando enfrente a Uruguay.

El Coliseo Cerrado de Arequipa albergará el certamen del 13 al 15 de octubre, donde los equipos de Argentina, Colombia, Perú y Uruguay buscarán su clasificación rumbo al próximo Mundial.

“Nos preocupó un poco la altitud de la ciudad, por lo que se programó venir con días de anticipación y trabajar con el equipo. Al final de esta etapa estoy satisfecho y seguro que cumpliremos nuestro objetivo”, reconoció en la antesala del estreno, Luizomar de Moura, estratega del sexteto nacional.

Alexandra Muñoz, Shiamara Almeida, Mirtha Uribe, Clarivett Yllescas, Alexandra Machado, Andrea Urrutia, Ángela Leyva, Jessenia Uceda, Mabel Olemar, Maguilaura Frías, Carla Rueda, Rafaela Camet, Miriam Patiño y Janice Torres son las 14 seleccionadas que representarán a la bicolor.

Fixture del certamen:

Viernes 13

Argentina vs. Colombia - 5:00 p.m.

Perú vs. Uruguay - 7:00 p.m.



Sábado 14

Argentina vs. Uruguay - 5:00 p.m.

Perú vs. Colombia - 7:00 p.m.



Domingo 15

Colombia vs. Uruguay - 4:00 p.m.

Perú vs. Argentina - 6:00 p.m.