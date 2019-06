Perú vs. Uruguay: Carlos Zambrano se siente "motivado" por enfrentar a Luis Suárez y Cavani

Carlos Zambrano es una de las variantes que Ricardo Gareca planea realizar de cara al partido Perú vs. Uruguay a disputarse este sábado por los cuartos de final de la Copa América.

El 'León' habló este jueves en conferencia de prensa, luego de las prácticas, y tocó el tema de su lesión y del partido que se nos viene ante los uruguayos.

"Sobre la lesión, en los últimos días ha ido mejorando mucho, estaba con un poco de miedo porque no quería perderme este partido que es clave después del mal resultado que tuvimos ante Brasil. En los entrenamientos me he sentido bien y espero llegar al cien por ciento ante Uruguay para ayudar al grupo", expresó el defensa del Basilea de Suiza.

Carlos Zambrano aseguró que le genera una motivación especial el enfrentar a delanteros de grueso calibre, como los son Luis Suárez, del Barcelona, y Edinson Cavani, del PSG.

"Siempre me ha gustado enfrentar a delanteros con mucho nombre. Uruguay es un gran equipo, que pelea mucho, nos va a costar sacar un buen resultados. Enfrentar a Cavani y Suárez a mi me da mucha motivación, pero tenemos con concentramos en aguantar los ataques de Uruguay, no solo yo, sino todo el equipo. La idea es mantener el arco en cero para sacar un buen resultado", indicó.

Siempre frontal, el ex jugador del Schalke 04 de Alemania señaló que Uruguay no es favorito ante Perú.

"Yo no lo veo favorito. En los últimos partidos contra Uruguay hemos sacado buenos resultados y ellos también. Entre ambas selecciones todo es parejo, no es como entre Perú y Brasil que sí hay favoritismo para Brasil", precisó.

Sobre el final, Carlos Zambrano indicó que el audio de WhatsApp que circuló, en el que se señala que existe un quiebre en el grupo de la selección peruana, es falso y recordó que cosas similares aparecen cada vez que la 'Blanquirroja' pierde.

"No se por qué salen esas cosas, pero no es la primera vez. Siempre son mentiras y siempre salen esas cosas cuando perdemos. El tema de los audios son tonterías, es mentira, nunca ha habido problemas en el grupo", enfatizó.

Perú vs. Uruguay juegan este sábado 29 de junio en el estadio Arena Fonte Nova de Salvador, Bahía, desde las 2:00 p.m. (hora peruana) por los cuartos de final de la Copa América Brasil 2019.