Perú vs. Paraguay: ¿qué resultados necesita para acercarse al hexagonal del Sudamericano Sub 20?

El grupo B del Sudamericano Sub 20 llega a la mitad de la primera etapa con la selección peruana muy cerca del hexagonal final para pelear un cupo al mundial de Polonia. Los resultados de la segunda jornada ayudaron al cuadro bicolor que tiene un panorama bastante alentador y te contamos qué resultados lo beneficiaría en esta tercera fecha.

Además del Perú vs. Paraguay, la tercera fecha del grupo B Sudamericano Sub 20 tendrá el choque entre Argentina vs. Ecuador, mientras que uruguay descansará. Lo que pase en este compromiso puede abrir un abanico de posibilidades para que los dirigidos por Daniel Ahmed aseguren su presencia en la siguiente etapa.

Lo mejor que le puede pasar a la escuadra bicolor es que Argentina pierda ante Ecuador. Si a eso se le suma un hipotético triunfo de la selección peruana sobre Paraguay, la tabla de posiciones se acomoda en beneficio de la rojiblanca.

Mira cómo quedaría la tabla con esos resultados en el grupo B:



Puesto País Puntos 1 Perú 6 2 Ecuador 6 3 Uruguay 3 4 Argentina 1 5 Paraguay 1

Si al finalizar el día, la tabla de posiciones queda de esa manera, Paraguay (descansa en la fecha 4) estaría prácticamente eliminado y la bicolor con pie y medio en el hexagonal final. Porque en la fecha 4 del grupo B, Argentina y Uruguay se enfrentan entre sí y se robarían puntos.

Y la última jornada sería decisiva para los de Daniel Ahmed que hasta perdiendo podrían clasificar, siempre y cuando la diferencia de goles sea favorable. Por eso, el triunfo en esta jornada es más que importante. Es un partido clave.