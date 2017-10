Anthony Hudson, técnico de Nueva Zelanda, no dudó quitarse la presión para los duelos por el repechaje ante la selección peruana. El entrenador resaltó que sus pupilos no tienen la misma necesidad de ganar que los dirigidos por Ricardo Gareca.



"Todo el mundo sabe que si Perú no le gana a Nueva Zelanda, es un desastre nacional para el país. Nosotros no estamos bajo esa presión. Vamos a dar una gran muestra de fuerza con estos jugadores que tienen un gran corazón y con el apoyo de nuestro público en Wellington lo vamos a lograr. El resultado será positivo", señaló para la prensa de los 'All Whites'.

Asimismo, el estratega del conjunto oceánico destacó que la blanquirroja no tiene pensado la posibilitad de una derrota, lo cual aprovecharán a su favor.

"Es impensable para Perú perder ante Nueva Zelanda. Sería un completo desastre. Ahora están dentro del top del mundo".

Como se recuerda, la bicolor y los 'kiwis' jugará el próximo 10 de noviembre en el Westpac Stadium, mientras que el partido de vuelta se disputará el 15 de noviembre en Lima.