Hace unos días se informó que el plantel de los 'All Whites' tenían pensado regresar en el mismo avión que tomaría la selección peruana. El vuelo iría de Wellington, la capital del país de Oceanía, a Lima un día después del primer partido de repechaje (el 11 de Noviembre) entre los equipos de Perú vs. Nueva Zelanda.

Pero en Nueva Zelanda no esperaron la respuesta de los dirigentes de la Federación Peruana de Fútbol. "Peru les ha dicho que no están dispuestos o que no quieren compartir el vuelo," comentó Andy Martin, CEO de la Federación de Fútbol de Nueva Zelanda a Weekend Herald, medio neozelandés.

Además, añadió que sería muy incómodo estar en el mismo viaje con una selección rival que podría sacarte del Mundial Rusia 2018 durante un aproximado de 15 a 16 horas.

El rival de Perú se quedará en Wellington toda la noche posterior a la del partido del 10 de noviembre y después se dirigirá a Auckland. Luego tomará otro vuelo a Sudamérica. Se espera que esté en suelo peruano el 12 de noviembre.