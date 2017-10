La selección peruana enfrentará a Nueva Zelanda por el repechaje para definir su ansiado clasificación al Mundial Rusia 2018. La blanquirroja se jugará todo por el todo en los determinantes encuentros que deberá asumir.

Reinaldo Dos Santos, popular profeta brasileño, se presento en el set de 'En Boca de Todos' para dar a conocer su predicción sobre sobre el resultado de los duelos de repesca de la bicolor.

"En algún momento, sí se asoma la posibilidad de que Perú no vaya al Mundial, pero no malinterpreten mis palabras. Perú va a enfrentar al equipo más sucio que ha enfrentado en su vida, ese equipo de Nueva Zelanda juega sucio, con ellos no hay Fair Play, no lo hay", señaló.

Además, el reconocido vidente no ha sido el único en dar su veredicto, ya que hace unos días atrás la guatemalteca Aura Sanchinelli indicó que los dirigidos por Ricardo Gareca no lograrán vencer a los 'All Whites'.

"Se asoma esa posibilidad de lo que ella (Sanchinelli) estaba diciendo, se asoma, pero de casualidad yo encontré algo que había escrito en enero de este año. La lengua castiga y la lengua cambia el destino. Y el cuero castiga, y el cuero es el balón", manifestó.