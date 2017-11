Perú vs. Nueva Zelanda: Raúl Ruidíaz la ‘rompió’ en la práctica de ayer en la Videna

Raúl Ruidíaz demostró ayer, en la primera práctica de la selección peruana , tras su arribo desde Nueva Zelanda, que se encuentra muy motivado para el choque de este miércoles ante los ‘All Whites’, pues como se sabe, podría estar incluido en la oncena que arrancaría a buscar el boleto para el Mundial de Rusia .

El atacante de Monarcas Morelia, que se quedó en el banco de suplentes en la ida en Wellington, estuvo encendido en el entrenamiento de ayer. En este llegó a marcar hasta seis goles ante los ojos de Ricardo Gareca, quien estaría cada vez más convencido de añadirlo en el equipo titular.

No es para nada un secreto que el ‘Tigre’ Gareca no quedó conforme con el rendimiento del equipo en el duelo de ida, pese a que la igualdad no fue del todo mala. Por eso, el momento actual de la ‘Pulga’ invita a soñar en un equipo que este miércoles salga con dos atacantes (el otro sería Farfán).

De ser así, quien tendría las chances de dejarle su puesto a Ruidíaz es André Carrillo. De esta forma, Gareca podría optar por usar a la ‘Foquita’ detrás del ex Universitario y correr a Cueva a la derecha o bien ‘Jefry’ podría irse a la banda.

Hoy definiría todo

Es también sabido que Ricardo Gareca es un tipo de hábitos marcados. Por ese motivo, es importante marcar la posibilidad de que el estratega de la bicolor defina en el entrenamiento de hoy el equipo que buscará, luego de 36 años, el pasaje a la Copa del Mundo.

Ayer en la práctica, solo trabajaron aquellos que no tuvieron minutos en el Westpack Stadium, mientras que los que jugaron se encargaron de realizar trabajos regenerativos.

Por eso, Gareca tendría mañana su primer entrenamiento con el plantel en su totalidad, lo cual marca la pauta que afirma que el ‘Tigre’ siempre confirmó sus equipos dos días antes de cada encuentro.

Datos

- Perú alcanzó en Wellington nueve partidos sin conocer la derrota.



- Como local, la bicolor no cae desde el 11 de noviembre del año pasado, cuando perdió ante Brasil.



- Además, esa es también la última vez que Perú cayó en el Nacional.