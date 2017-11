Alfonso 'Puchungo' Yañez formó parte de la selección nacional, y ahora, ya retirado, no perdió la oportunidad de hablar sobre el Perú vs. Nueva Zelanda , encuentro que definirá la clasificación de Perú al Mundial Rusia 2018 .

En conversación con América TV, el ex jugador de Universitario de Deportes habló de algunas fallas que tuvo la escuadra bicolor durante el anterior encuentro, pero aseguró que ganaremos el partido.

“Estamos bien, con mucha confianza. Hace 'añísimos' que no nos vamos tan molestos con un empate de visita, que normalmente es un triunfo, y ahora ver la cara de los muchachos, tristes y molestos por no haber logrado el triunfo, me deja tranquilo que creo que se saben mejores y lo van a demostrar acá”, dijo inicialmente.

➤ Sigue aquí todos los detalles del Perú vs. Nueva Zelanda EN VIVO por el repechaje (vuelta) a Rusia 2018

“Ellos sabían que el equipo no era mejor que ellos, lo demostraron en el campo, pero después, conforme pasaba el tiempo, entró un poco la desesperación, y creo que prefirieron el empate a perder”, agregó.

“Como digo, lo que me dejó tranquilo es verlos a ellos tan molestos con un empate de visita, y a ellos tan felices, celebrando un empate de locales, entonces yo creo que acá, ellos saben que la van a tener muy difícil”, recalcó.

Farfán y Cueva

Asimismo, opinó sobre algunas deficiencias de algunos jugadores como Jefferson Farfán y Christian Cueva, y expresó que esperaba que el técnico, Ricardo Gareca, haya resuelto estas fallas.

“Para mí Jefferson no es 9, Jefferson viene más por las bandas, yo creo que él ha debido de jugar más de atrás, teniendo más contacto con la pelota, y creo que el único 9 que tenemos, que sabe jugar de espalda, es Paolo, que no está”, explicó.

“Rudiaz es el que siempre juega de 9, en México, tiene el pique corto, que no lo tiene Farfán, Farfán es más de pique largo. Entonces, yo creo que ya, Gareca y los jugadores le deben haber calibrado a este equipo”, aseguró.

“Cuevita empezó bien, pidiendo la pelota, teniéndola, pero después como que ya quisimos respetar el resultado, y esperar a que jugáramos de local”, finalizó.