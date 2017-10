Pedro Gallese es el actual portero de la selección peruana. Sus notables atajadas en el arco ‘bicolor’ han evidenciado su buen desempeño y causado asombro por su pronta recuperación luego de una lesión que lo aquejaba hace aproximadamente un mes.

Sin embargo, a raíz de que el Veracruzde México, su actual club, contrató a un reemplazo, el guardameta nacional se quedará en la capital entrenado con miras al choque ante Nueva Zelanda por el repechaje.

"Yo pertenezco a Tiburones Rojos, lo único es que me han sacado de la lista del campeonato, para escribir a otro arquero porque estamos peleando la baja. Ellos no tenían la confianza que me iba a recuperar tan rápido. Ahora solo me queda entrenar", expresó el guardameta a Gol Perú.

"Me queda meterme 100% en la Selección, entrenarme para el repechaje, después de eso ir a mi club y entrenar allá", agregó. También señaló que no tiene demasiado conocimiento sobre Nueva Zelanda, próximo rival de Perú en el repechaje.

"No sabemos mucho de esa selección, pero el 'profe' nos va a mandar videos de ellos para estudiarlos. Todos piensan que es fácil, pero son dos finales que tenemos que jugarlas aún y lograr el sueño que tenemos todos", sostuvo.