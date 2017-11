Perú vs. Nueva Zelanda: 'Kiwis' posan junto a Green Day previo al partido

La selección de Nueva Zelanda llegó a Lima para enfrentarse este miércoles contra la blanquirroja por el último cupo al Mundial 2018 y se están hospedando en el hotel Marriot, mismas instalaciones que han recibido a la banda norteamericana Green Day.

Este martes, los 'kiwis' se encontraron con algunos integrantes del grupo punk y no dudaron en posar para una foto del recuerdo que subieron a sus redes sociales.

En la imagen se aprecia a Billie Joe Armstrong y Tré Cool, mientras que los seleccionados no esconden su emoción. "#AllWhites meet @GreenDay at their team hotel in Lima. #WCQ #PERvNZL @SeleccionPeru", escribieron.

Los 'Kiwis', como se conoce a los neozelandeses, llegaron a la capital peruana el domingo por la noche en un vuelo comercial que duró más de 20 horas y entrenan en el colegio Markham.