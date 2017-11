Ricardo Gareca, técnico de la selección peruana, declaró al término del empate con Nueva Zelanda que no estaba molesto con el resultado y felicitó al equipo.

Para Gareca, ambos equipos tienen posibilidades. "Yo no estoy molesto. Yo no estoy disconforme. Tengo que felicitar a los muchachos por el gran esfuerzo", dijo.

"Nueva Zelanda se cerró muy bien. Tuvimos ataques, pero no tuvimos la claridad. Ellos neutralizaron bien... Cambiaron el esquema. Vinimos a ganar el partido. No perderlo es un buen resultado para nosotros" , afirmó.

"El equipo dio todo en el campo del juego", sostuvo Gareca, quien destacó que en líneas generales Perú tuvo el control del balón.

Gareca insistió en que el equipo no fue lo suficientemente claro: "Acá no hay favoritos. Acá hay que tratar de ganar el partido. No es fácil. No son trámites. Son partidos bien duros, y en Lima también lo será".

"Trataremos de encontrar en lo posible nuestro juego", refirió Gareca.

"TENGO FE EN NUESTRA CONDICIÓN DE LOCAL"

Gareca defendió el desempeño de Jefferson Farfán: "No resolvimos en algunas cuestiones de ataque... Pero desde el punto de vista de su entrega.... quedamos conforme".

"Fácil no hay nada para nosotros. Todos los partidos que hemos disputado han sido complicados, pero tengo fe en que en nuestra condición de local vamos a salir bien. Confío en el equipo", comentó Gareca, quien siempre pareció sereno.

Gareca opinó que Nueva Zelanda no fue una sorpresa, y estaba dentro de lo previsto.

En su análisis del partido, el técnico insistió en que Perú tuvo el control del partido, y "neutralizamos" a Nueva Zelanda: "El resultado nos deja con posibilidades para el siguiente partido", acotó.

Gareca se dirigió a la hinchada y se comprometió a dejarlo todo en el próximo encuentro.