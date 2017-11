"He soñado con este momento durante tres años". Esas fueron las palabras de Anthony Hudson para el portal de la FIFA.com previo al partido de Perú contra Nueva Zelanda. Tanto su equipo como el peruano tendrán que medirse los días 10 y 14 de noviembre para tentar un cupo en Rusia 2018 .

El DT que está en duda para mantenerse en el cargo si es que no vence en los encuentros de repechaje , según la prensa neozelandesa, planea darlo todo para los vitales cotejos. Pero, al mismo tiempo, no quiere generar una tensión excesiva en él ni en sus dirigidos.

"No siento presión, solo quiero que pase. No siento presión, no siento estrés y me siento afortunado por esto", dijo Anthony Hudson en la entrevista para la FIFA

"Todo el mundo sabe que Perú debería ganar esto (los encuentros de repechaje) y sería una catástrofe si no lo hace. Pero creo que tenemos buenos jugadores y una gran corazón. Creo en este grupo", añadió Hudson.