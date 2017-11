"Solo necesitamos un gol. Hemos ido a algunos lugares difíciles y lo hemos hecho bien”, confesó Anthony Hudson en conferencia de prensa tras el empate de Nueva Zelanda con Perú ,en el primer partido de repechaje.

Su cuadro no propuso en el partido y solo atinó a esperar a la 'bicolor' en su campo, pero esto no preocupó al DT, quien se mostró muy optimista para la vuelta. Los 'kiwis' ganaron confianza en el desarrollo del partido al ver que Perú no concretaba sus jugadas y hasta tuvo una gran opción de anotar al final de cotejo.

"Vamos a Perú a ganar y creemos que podemos. Queremos ir a Rusia y considero que tengo las armas necesarias para lograr este objetivo", contó Hudson.

“Confío en que Wood iniciará las acciones en Lima, porque sabemos de la importancia que significa para nuestro equipo. Se empató un partido duro, pero igual estamos con la confianza al tope para alcanzar la clasificación”, añadió el entrenador que confía en su delantero estrella para desarrollar un gran partido en Lima.