Petronila Gonzáles, más conocida como Doña Peta, madre de Paolo Guerrero, no podrá ver a su hijo jugar ante Nueva Zelanda. Sin embargo, está muy pendiente de la selección. Por ello, no dudó en visitar la concentración de la blanquirroja.

La mamá del 'Depredador' se acercó hasta el Swissotel Lima, donde concentra la bicolor, para conversar con funcionarios de la Federación Peruana de Fútbol.

No obstante, Gonzáles se mostró disgustada con la FPF, pues no le permitieron el acceso y aseguró que no le brindan el apoyo necesario tras la suspensión provisional de la FIFA contra Guerrero.

"La Federación no quiso que hablemos. Con el señor Oviedo (presidente de la FPF) hablé ayer. Él (Paolo Guerrero) está incómodo.Van a saber la verdad de este caso. Nadie me recibe, nadie apoya", manifestó evidentemente mortificada a la prensa.

Como se recuerda, la bicolor se juega este miércoles (9: 15 p.m.) la clasificación a un Mundial tras casi 36 años de ausencia.