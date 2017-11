Claudio Pizarro ya no es capitán de la selección peruana. Sin embargo, el veterano delantero lleva los colores de la blanquirroja en su corazón. Por ello, vivirá al máximo el determinante encuentro de este miércoles ante Nueva Zelanda.

En ese sentido, el 'Bombardero de los Andes' no dudó en dedicarle unas conmovedoras palabras a sus ex compañeros a través de una carta compartida a la periodista Verónica Linares, quien la leyó en voz alta en el noticiero 'Primera Edición' de América TV.

Carta de Claudio Pizarro a la selección:

He tenido el privilegio de compartir con la mayoría de ustedes jornadas y momentos importantes de su vida deportiva, con algunos más, con algunos menos, pero largos días de concentración entrenamiento y competencia generaron vivencias que nos hicieron crecer a todos.



Ninguno de nosotros es igual que el día que todo esto comenzó. Todos aprendimos; ganamos un amigo, un hermano, una nueva familia. Decir que la selección es una familia no es una frase cliché, es una verdad que solo el que ha llegado de verdad a formar parte de ella la conoce, y está bien que sea así. Después de todo, las familias se forman y se construyen hacia adentro.



Hoy ustedes representan a toda esa familia, que cuenta con el apoyo, la energía y la fuerza, no solo de los 30 millones de peruanos, sino de todos y cada uno de sus hermanos, con los sueños e ilusiones de los que estuvieron y no están, pero que hoy como cada noche que la blanquirroja juega desde donde estén viven con intensidad cada uno de los 90 minutos.



Esta tarde cuando el rito empiece y lleguen al vestuario, cuando empiece a sonar la música mientras se cambien, allí estaremos todos con ustedes, y cuando salgan al campo, al calentamiento, allí estaremos todos apurando el paso, y cuando vuelvan al vestuario y empiecen los abrazos de ánimo y aliento estaremos allí dando fuerza, y en ese abrazo para la arenga una oración final.



Cuando ese nudo en el centro del vestuario se forme, cuando Jayito sostenga el balón en el centro para el grito de rigor antes de salir al campo, cuando los cuerpos se estremezcan de la emoción de saber que hay un país detrás de los once todos estaremos unidos a ustedes en abrazo del alma.



Ya han logrado muchísimo. Un país unido en un momento que tanto lo necesita, la esperanza de un país que puede ser mejor y más fuerte desde la unión. La certeza de que lo sueños pueden hacerse realidad. No falta nada. Estamos todos juntos y juntos todo es posible. Éxitos muchachos. ¡Vamos Perú!