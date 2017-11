A unas horas del Perú vs. Nueva Zelanda , el capitán de la selección neozelandesa, Winston Reid , brindó una entrevista a un medio de su país y no dudó en hablar sobre el encuentro contra la selección peruana .

“Estoy esperando el partido, especialmente porque ha sido mucho tiempo desde la última vez que jugué en Nueva Zelanda, así que he querido mantenerme en forma y hacer el viaje hasta aquí”, explicó en conversación con NewsHub.

“Estoy acá ahora, el equipo está en forma, y como dijo Anthony Hudson, nos hemos preparado de la mejor manera posible. No hemos dejado nada sin hacer”, señaló. “Estaría más nervioso si no nos hubiéramos preparado correctamente o si no hubiéramos estado trabajando duro”, agregó.

“Hay tanto en riesgo durante estos dos juegos. Nuestro ciclo en la Copa del Mundo depende de estos dos juegos, así que pienso que verán a un equipo que está listo, bien preparado y les daremos un buen juego”, finalizó