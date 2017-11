Quedan menos de dos semanas para el ansiado encuentro de la selección peruanaen Lima contra Nueva Zelanda. Este encuentro de repechaje definirá, al fin, si el conjunto bicolor clasificará al Mundial de Rusia 2018. Pero, ¿cómo será la modalidad de venta de entradas para el partido del 15 de noviembre en el Estadio Nacional?

En comunicación con Perú21, Miguel Castro —presidente de la Comisión de Defensa al Consumidor del Congreso— explicó que, para esta ocasión, la distribución de tickets se resumirá en una venta en la cual tu suerte determinará si podrás acceder a tu entrada o, todo lo contrario.

TELETICKET YA SE HA PREPARADO

“Es un mecanismo a nivel mundial que se usa en eventos que tienen mucha demanda, como los partidos de la FIFA. Esto ya se utiliza en Europa. Primero, el público se podrá inscribir y, segundo, a través de un algoritmo matemático, se escogerá a quienes podrán comprar su entrada”, explicó Castro.

El también congresista de Fuerza Popular aseguró que el representante de Teleticket le comentó que “ahora tendrán un nuevo software y que se han asociado a una empresa especializada que va a permitir este tipo de ventas”.

La selección peruana disputará en menos de un mes su pase al Mundial Rusia 2018. (Getty Images)

Para poder confirmar que esta nueva modalidad sí funcionará y no generará molestias en el público, el parlamentario fujimorista expresó a este diario que la empresa “está expuesta a una gran sanción si no se hace correctamente”. “Ahora se han preocupado de incorporar este mecanismo”, agregó.

De acuerdo con Castro, con esta nueva manera de venta de tickets “ahora habrá más vallas para que los revendedores no puedan beneficiarse”. “Será más justo y es más democrático porque es un tema en que el azar decide si vas o no al partido”, indicó.

DOS ENTRADAS POR PERSONA

Lo único que se repetirá en comparación al proceso anterior es que por cada persona, solo se podrá comprar dos entradas. En ese sentido, el congresista no desaprovechó la oportunidad para explicar por qué fracasó la pasada modalidad de venta de tickets.

“En la primera venta no previeron esta alta demanda de entradas. Yo imagino que en primera instancia, Teleticket no estaba preparado para este tipo de cosas. Los consumidores no tuvieron información adecuada para acceder a las entradas y los mecanismos que se emplearon, como la cola virtual, no fue claro”, refirió a Perú21.