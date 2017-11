Ambos son amigos, pero ahora tendrán que enfrentarse para disputarse el pase a Rusia 2018 . El jugador peruano, Yordy Reyna y el portero de Nueva Zelanda, Stefan Marinovic, juegan juntos en Canadá en el Vancouver Whitecaps.

El destino ha hecho que ambos se vean las caras en los encuentros de repechaje estos próximos 10 y 15 de noviembre. Y, por este motivo, Marinovic sabe a quién le deberá atajarle los disparos de pelota.

En entrevista al diario neozelandés, Stuff, Marinovic describió a Reyna en su totalidad. ¿Qué fue lo que dijo de él? Lo siguiente:

"Le gusta la pelota a sus pies y le gusta correr contra los jugadores. No tiene miedo en el sentido de ataque. Sé que para Perú probablemente no sea un reemplazo exacto para el '9' pero es un buen jugador", señaló.

Además, una particularidad que hay entre ambos jugadores es que los dos hablan en alemán, según Sttuf. La razón es porque Reyna no domina el inglés y Marinovic no pronuncia bien el español.

"Es una situación a la que no estoy acostumbrado y en la que aún no he participado: Enfrentar a un compañero de equipo en un juego tan importante", añadió.