André Carrillo se encuentra viviendo uno de los momentos más complicados, y es que podría perderse el nacimiento de sus gemelos por el partido de Perú vs. Nueva Zelanda en Wellington, por el repechaje.

El delantero peruano se encuentra ansioso de recibir a sus hijos, pero ha puesto como prioridad el ansiado pase de la selección peruana al Mundial de Rusia 2018, y así lo expresó en una entrevista al diario inglés Daily Star.

“Estoy muy ansioso por el nacimiento de mis hijos, no puedo esperar a conocerlos. Veremos cuando nacen. Lo único que no es bonito es que posiblemente no esté en su nacimiento porque estaré jugando el repechaje, es una posibilidad”, explicó.

“De hecho voy a jugar. Mi novia entiende mi trabajo y es algo que no va a afectar mi concentración. Estaremos hablando todos los días por teléfono", precisó.

Asimismo, en esta conversación con el medio británico, Carrillo aprovechó para hablar sobre el encuentro contra el país oceánico y dijo: “Seremos los favoritos, pero tenemos que jugar en nuestro mejor nivel. Este es un equipo joven. Confiamos en el otro. Es una generación que está marcando la diferencia”.

“Ha pasado mucho tiempo desde que Perú no ha ido al Mundial y estamos muy emocionados", agregó, recordando que la selección no ha pisado un mundial en 36 años, y no dudó en hablar del reconocimiento que los peruanos le tienen al equipo.

“En Perú somos muy reconocidos. Cuando sales de tu casa, las personas te piden fotos, de todo. Es genial, es muy diferente de lo que ocurre aquí (en Inglaterra). Aquí puedes pasar tiempo familiar en privado, lo cual también es positivo”, expresó.