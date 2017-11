Rechaza las malas vibras. André Carrillo no se mostró preocupado por el empate de la selección peruana contra Nueva Zelanda en el primer duelo de repechaje que decidirá un cupo a Rusia 2018 .

Carrillo utilizó su cuenta de Instagram para publicar un mensaje contundente en una foto grupal de todos los seleccionados peruanos . Pese a no poder demostrar en goles su superioridad en el juego, el jugador del Watford inglés no pierde las esperanzas de ir al Mundial.

El empate sin goles no dejó satisfechos a muchos peruanos que, de inmediato, cuestionaron el juego de la 'bicolor'. Muchos también señalaron que la ausencia de Paolo Guerrero influyó en el rendimiento de la selección.

"Si no vas a sumar, no restes", fueron las palabras que utilizó la 'Culebra' para alejar a todos los hinchas de resultado que no acompañaron al equipo una vez que este no pudo conseguir el triunfo en Oceanía.