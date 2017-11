Once mil kilómetros no son impedimento para que el aliento del hincha peruano retumbe en tierras neozelandesas. A tan solo horas del Perú vs. Nueva Zelanda , cientos de aficionados se han reunido en las diferentes peñas de Wellington para arengar a un solo pulmón al 'equipo de todos'.

Mauricio Rivas es un joven peruano que reside en Australia y que viajó hacia la capital neozelandesa para asistir al encuentro de este viernes (hora peruana).

En conversación con Perú21, reconoció que el ambiente que se vive a tan solo horas del partido es alucinante.

A través de su cuenta de Facebook, Maurició publicó diferentes videos en los que se puede observar a los hinchas blanquirrojos arengando a la selección peruana .

La legión blanquirroja también recorrió las principales calles de la capital neozelandesa. (Mauricio Rivas)

La legión blanquirroja también salió a las calles de la capital para demostrar que Perú está presente aunque juegue de visita.

Los hinchas se agruparon en Cuba St, avenida principal de Wellington, y continuaron con sus cánticos y gritos de emoción.