Con perfil bajo y en silencio, Alberto Rodríguez recorrió un largo y complicado camino antes del repechaje entre Perú y Nueva Zelanda.

El zaguero central nacional de Universitario de Deportes, a los 33 años de edad, está a punto de afrontar el mayor desafío de su carrera futbolística: ser el líder de la selección peruana en el repechaje con Nueva Zelanda.

Sin lesiones que atenten contra su paciente talento y ante la ausencia de Paolo Guerrero por suspensión, el popular 'Mudo' lucirá la cinta de capitán del equipo bicolor, nada menos que por la clasificación a Rusia 2018.

“Es una responsabilidad, no más que la de mis otros compañeros. Al final, no se le quita mérito a la cinta, porque representa al equipo. Pero todo estamos con la responsabilidad de cargar", destacó el defensor en una reciente entrevista con Movistar Deportes.

Luego de vestir las camisetas de Sporting Cristal, Braga, Sporting Lisboa, y Río Ave de Portugal, Rodríguez retorno al equipo donde se inició en el fútbol y posteriormente recaló en Melgar antes de llegar a Universitario, club con el que recuperó protagonismo.

"Ahora me toca a mí, y lo asumo como tal. No me va a dar nervios o algo así. Ya tantos partidos. La experiencia te da madurez para encarar esta situación”, reconoció Alberto Rodríguez en la antesala de los trascendentales compromisos con los All Whites.