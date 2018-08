Perú vs. México chocan por semifinales de la Copa Panamericana Sub 23 La Selección Peruana de Vóley categoría sub 23 irá por el pase a la final del torneo cuando se enfrente a México.

Perú irá por el pase a la final de la Copa Panamericana Sub 23. (Foto: FPV)