La selección peruana logró su segunda victoria del 2018 luego de vencer por 3-1 a Islandia en el Red Bull Arena de New Jersey. Si bien al final la escuadra nacional supo plasmar en el marcador su superioridad de juego, todo parecía complicado al finalizar la primera parte con el empate a uno.

De acuerdo a las palabras de Renato Tapia , según consigna el diario Depor, el cambio de mentalidad en la segunda mitad se debió a los consejos que dio Ricardo Gareca .

“El profesor nos pidió que los dejemos salir, porque no son tan buenos con el balón. Y eso hicimos. Nos recogimos un poquito. Cuando la tuvimos, fuimos letales”, señaló el denominado por muchos como ‘el capitán del futuro’.

Sus palabras guardaron relación a lo manifestado por André Carrillo , quien aseguró que la fortaleza de Islandia no radicaba en el juego a ras de campo, sino en el aéreo.

“Nos pidió no presionar tanto arriba, porque su fuerte no era salir jugando. Aprovechar que no salgan jugando para que no ejerzan su fortaleza: el juego aéreo”, indicó la ‘Culebra’.