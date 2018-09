Llegó para dar su respaldo. Renato Tapia demostró su condición de referente en la selección peruana visitando la concentración previo al partido contra Holanda . El 'Capitán del Futuro' no quiere estar lejos de sus compañeros.

Pese a que el jugador del Feyenoord no está convocado para estos amistosos, Tapia sigue de cerca las labores de la bicolor. El ex Alianza Lima aún no se recupera del duro golpe que sufrió en la cabeza en la primera fecha del Mundial.

"Me duele no estar ahí porque quiero representar a mi país y jugar este tipo de cotejos, pero hoy lo que toca es seguir entrenando", fueron las palabras del joven volante hace unos días para Movistar Deportes.



La selección peruana se medirá este jueves contra Holanda a la 1:45 p.m. (hora peruana) en el Johan Cruyff Arena de Ámsterdam en una nueva fecha FIFA.

Renato Tapia. (Depor)

