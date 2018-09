La selección peruana no tendrá al 'Capitán del Futuro' en el duelo que enfrentará este 6 de setiembre ante Holanda . Renato Tapia quedó descartado del encuentro por la lesión que sufrió en la Copa del Mundo contra Dinamarca. El fuerte golpe en la cabeza no le ha permitido rendir al más alto nivel.

El joven volante, que milita en el fútbol tulipán, contó que sus compañeros en el Feyenoord no entendieron cómo es que no está convocado. De igual manera, Tapia estará presente en el estadio para acompañar a la bicolor.

"Mis compañeros en el Feyenoord no me preguntan por el partido, se han asombrado que no esté convocado. Ya hace muchos años que en estas fechas iba con la selección peruana, pero igual todos están a la expectativa del encuentro", dijo el ex Alianza Lima para Movistar Deportes.



"Me duele no estar ahí porque quiero representar a mi país y jugar este tipo de cotejos, pero hoy lo que toca es seguir entrenando" , añadió.



Por otro lado, reveló que no está conforme por lo hecho con Perú en Rusia. "No fue el mejor Mundial para mí y esa espina no me la voy a tener que sacar solo yo, sino todos. De acá a diciembre tengo que jugar todo lo posible con mi club, ir con la selección peruana y cerrar un bonito año, productivo por las experiencias", sentenció.



