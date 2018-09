La selección peruana ya está lista para su primera prueba de un nuevo proceso con miras a la Copa América Brasil 2019 y las Eliminatorias rumbo a Qatar 2022. El rival es Holanda, al que la 'Blanquirroja' se enfrentará este jueves 6 de septiembre.

En el marco de una fecha FIFA, Perú sostendrá un duelo de carácter amistoso con Holanda, en el Amsterdam Arena, desde la 1:45 p.m. (hora peruana). El cotejo será transmitido por las señales de Movistar Deportes y Latina.

Para que no te pierdas el partido, te dejamos los horarios en el mundo del Perú vs. Holanda

-Perú: 1:45 p.m.

-Holanda: 8:45 p.m.

-México: 1:45 p.m.

-España: 8:45 p.m.

-Estados Unidos: 2:45 p.m. (Nueva York, Miami)

-Alemania: 8:45 p.m.

-Argentina: 3:45 p.m.

-Brasil: 3:45 p.m.

-Chile: 3:45 p.m.

-Colombia: 1:45 p.m.

-Ecuador: 1:45 p.m.

-Panamá: 1:45 p.m.

-Uruguay: 3:45 p.m.

-Japón: 3:45 a.m. (viernes 7 de septiembre)

​-China: 2:45 a.m. (viernes 7 de septiembre)

-Australia: 4:45 a.m. (viernes 7 de septiembre)

Sin su máximo artillero, Paolo Guerrero, Perú medirá fuerzas con Holanda en un choque que servirá, además, para despedir al veterano volante 'tulipán' Wesley Sneijder.



Tras llevar a Perú al Mundial Rusia 2018, el argentino Ricardo Gareca pretende iniciar con el pie derecho su segunda etapa con Perú ante la 'Naranja Mecánica', una de las grandes ausentes del reciente Mundial.



"Lo importante es presentarnos en cada partido como si fuera la primera vez. No tenemos techo", dijo Ricardo Gareca, cuyos pupilos tendrán un segundo fogueo tres días después frente a Alemania.

Con información de AFP