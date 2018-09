"Por Perú, ¿no?". Con una sonrisa en el rostro, el presidente de la FIFA , Gianni Infantino , respondió a la pregunta de la razón por la que fue a ver el amistoso entre la 'Blanquirroja' y Holanda en el Johan Cruyff Arena de Ámsterdam, este jueves.

Al italiano lo motivó el adiós de Wesley Sneijder de la 'Naranja mecánica' y "porque es importante venir a estos partidos intercontinentales". Asimismo, Infantino dio sus impresiones sobre el juego.

"Fue un buen partido, sin duda, la primera parte fue muy buena de Perú; sin embargo, al final, el fútbol es así", comentó el mandamás de la FIFA. Otro de los puntos que resaltó fue a la hinchada peruana, que también acompañó a su selección en el Mundial Rusia 2018.

"Hubo mucha afición en peruana aquí ( Holanda), y creo que en Alemania también habrá mucha", indicó. Por último, Infantino se refirió a la nominación de la hinchada peruana a los premios The Best. "Era algo que no conocíamos mucho y ahora todo el mundo conoce a la hinchada", finalizó.