Para muchos expertos del deporte, Edwin van der Sar es uno de los mejores porteros en la historia de Holanda . Ahora ya retirado de las canchas, es voz autorizada para opinar de fútbol. De ese modo, se animó a opinar de la selección peruana , rival de turno de la 'Naranja Mecánica, y de sus referentes.

" Jefferson Farfán, recuerdo que era un ganador, anotaba goles. Luego se fue al Schalke. Creo que jugó algún partido contra el Manchester United el 2007 o 2008", dijo van der Sar sobre la 'Foquita' para DirecTV Perú.



El mítico exarquero de la selección tulipán y del Manchester United también recordó a Nolberto Solano, a quien enfrentó en varias oportunidades en la Premier League.

" Nolberto Solano fue muy buen jugador, era popular en Newcastle, por su forma de ser. No recuerdo sus goles o de repente no quiero recordar los goles que me anotó", recordó entre risas.



Por último, señaló que su seleccionado no atraviesa un gran presente. "Holanda no pasa por un buen momento. No estuvimos en el Mundial. Perú estuvo en Rusia y nosotros no clasificamos. Pero tenemos mucho talento, buenos jugadores, jóvenes siempre", finalizó.

TE PUEDE INTERESAR: