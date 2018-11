Se busca conductor urgente. Ese fue el mensaje final que dejó Ricardo Gareca luego de la derrota en el Perú vs. Ecuador que fue, para el entrenador de la bicolor, el "peor partido" en función de ataque que tuvieron.

La reflexión que dejó Ricardo Gareca, más allá de señalar como justo el triunfo de Ecuador, es que "esta derrota también nos sirve para darnos cuenta qué nos falta. Desde que estoy en la selección este es el primer partido en el que no tuvimos ninguna situación de gol. Es para analizar y hay que ponernos a trabajar e ir resolviendo pronto".

Pero si hay algo que se notó en este partido, según Ricardo Gareca, fue la ausencia de ese jugador diferente. "Tenemos que encontrar quienes filtren pases, quienes se erigen como conductores del equipo Eso es algo que no es tan sencillo, pero es importante porque el funcionamiento del equipo lo tenemos. Estamos en una etapa en la que necesitamos ver, ratificar, comprobar y analizar jugadores".

Ricardo Gareca pidió no individualizar las actuaciones para justificar la derrota ante Ecuador porque "todos estuvieron imprecisos ante un gran planetamiento de Ecuador. Nunca encontramos claridad. Nos ganaron de forma merecida".

Por último, Gareca no quiso hablar mucho de la actuación de Cristian Benavente, pero sí reconoció que no le gustó la posición en la que jugó Christofer Gonzáles. "Se fue a la derecha porque ahí encontró un espacio, pero no porque se lo hayamos dicho. Tenía la intención de que se pueda asociar con Benavente y Farfán, pero no se dio. No me gustó la posición que encontró", dijo.