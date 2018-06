Perú vs. Dinamarca: André Carrillo está imparable y esta jugada lo demuestra [VIDEO]

El Perú vs. Dinamarca se juega a gran intensidad. Aún no se abre el marcador pero la 'Blanquirroja' ha demostrado que no está en Rusia para pasear y ha iniciado el encuentro a un alto nivel.

André Carrillo ha desbordado hasta en tres ocasiones en el primer cuarto. El jugador del Watford inglés es el jugador más peligroso de la selección peruana.

La jugada más destacada la desarrolló a los 13' cuando luego de llevarse a dos rivales disparó potente al arco. Lamentablemente, su remate fue tapado por Kasper Schmeichel.

De esta forma la selección peruana viene siendo el protagonista en este encuentro que se desarrolla en el Mordavia Arena por el Grupo C del Mundial Rusia 2018.