La ley es la ley y contra ella no se puede hacer nada. Jefferson Farfán no pudo completar el doblete en el Perú vs. Costa Rica por un fuera de juego de André Carrillo, que en la jugada previa se había pasado de revoluciones.

Andté Carrillo aprovechó el error de Ronald Matarrita y aplicó la velocidad. En el último toque, la Culebra ganó la raya de fondo y alcanzó a sacar el centro, pero como hizo demasiado esfuerzo salió del campo por la línea de meta.

Mientras Carrillo estaba fuera, el centro que sacó fue cabeceado por Christofer Gonzales al palo y el rebote le cayó al mismo volante de la bicolor que sacó un derechazo y obligó al portero a reaccionar y dejar el rebote. Ese balón suelto fue tomado por la Culebra que regresó al campo y cedió para Jefferson Farfán que anotó.

Pero las reglas dicen que si un jugador está fuera del campo, este es considerado en fuera de juego. Los árbitros así lo confirmaron y enmudecieron al Monumental de la UNSA que había estallado de emoción.

Perú vs. Costa Rica jugaron en Arequipa el último partido amistoso del año para ambas selecciones que estuvieron en el Mundial Rusia 2018. Con un Monumental de la UNSA totalmente lleno, la bicolor cerró el año en que volvió al torneo más importante de la FIFA.

