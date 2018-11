Perú vs. Costa Rica: la Blanquirroja cuesta 2.5 veces más que los Ticos, según Transfermarkt

Los números no juegan cuando empieza a rodar el balón, pero te dan una idea de qué jugadores debes seguir. Este martes se enfrentan Perú vs. Costa Rica , en un amistoso internacional en el estadio Monumental de la UNSA de Arequipa, dos selecciones que estuvieron en Rusia 2018 pero que tienen plantillas no muy cotizadas. Aún así, la Bicolor le saca ventaja a los Ticos.

Según el portal Transfermarkt, especialista en valores de los jugadores en el mercado de fichajes, los jugadores más cotizados de Perú y Costa Rica son André Carrillo y Joel Campbell, respectivamente. El atacante de Al Hilal de Arabia Saudi está cotizado en 6,88 millones de dólares, mientras que el de Frosinones de Italia en 3,44 millones de dólares.

En cuanto al grupo en general, la selección peruana está 2.5 mejor valorizada que la de Costa Rica que viene con un plantel renovado en el que no se encuentran Cristian Gamboa, Bryan Oviedo y David Guzmán por lesiones y el portero de Real Madrid Keylor Navas a quien decidieron no convocarlos para los amistosos contra Chile y Perú.

En el balance, la Bicolor, que tiene a sus mejores jugadores citados, está cotizada en aproximadamente 42,37 millones de dólares. Diferente es la situación de la renovada selección Tica que tiene siete nuevos convocados y con los que alcanza los 16,67 millones de dólares.

Este martes, esos millones de dólares en los que son cotizados cada uno de los jugadores de las selecciones de Perú y Costa Rica, disputarán el último amistoso del año con los colores de su país. El choque será a las 7:30 de la noche en el estadio Monumental de la UNSA.

Así están valorizados los jugadores de la selección peruana:

Jugador Puesto Edad Club Valor (1) Pedro Gallese Arquero 28 Tiburones Rojos (México) US$1.72 Patricio Alvarez Arquero 24 Sporting Cristal US$0.29 José Carvallo Arquero 32 UTC US$0.23 Christian Ramos Defensa 30 Al-Nasr (Arabia) US$0.92 Anderson Santamaría Defensa 26 Puebla FC (México) US$0.57 Miguel Araujo Defensa 24 Talleres (Argentina) US$0.57 Luis Abram Defensa 22 Vélez Sarsfield (Argentina) US$0.52 Miguel Trauco Defensa 26 Flamengo (Brasil) US$2.01 Nilson Loyola Defensa 24 FBC Melgar US$0.49 Luis Advíncula Defensa 28 Rayo Vallecano (España) US$3.44 Aldo Corzo Defensa 29 Universitario de Deportes US$0.57 Pedro Aquino Volante 23 Club León (México) US$1.72 Renato Tapia Volante 23 Feyenoord (Holanda) US$4.58 Yoshimar Yotún Volante 28 Orlando City ( USA ) US$1.15 Horacio Calcaterra Volante 29 Sporting Cristal US$0.57 Cristian Benavente Volante 24 RSC Charleroi (Bélgica) US$5.16 Christofer Gonzáles Volante 26 FBC Melgar US$0.52 Édison Flores Volante 24 Monarcas Morelia (Mëxico) US$0.46 André Carrillo Delantero 27 Al-Hilal (Arabia) US$6.88 Jefferson Farfán Delantero 34 Lokomotiv Moscú (Rusia) US$2.29 Andy Polo Delantero 24 Portland Timbers ( USA ) US$1.03 Raúl Ruidíaz Delantero 28 Seattle Sounders ( USA ) US$5.73 Yordy Reyna Delantero 25 Vancouver Whitecaps ( USA ) US$0.97 TOTAL US$42.37 PROMEDIO US$1.84

Así están valorizados los jugadores de la selección de Costa Rica: