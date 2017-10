A pesar que la autoridades del fútbol chileno ya confirmaron que no tomarán ninguna medida ante la FIFA por el supuesto arreglo entre los jugadores peruanos y colombianos durante el partido del martes 10 en el Nacional, en la prensa chilena todavía se debate largo y tendido sobre este tema.

Es por esa razón que este jueves la cadena internacional Fox decidió realizar un enlace entre los paneles deportivos de Chile y Colombia para discutir al respecto.

En dicha conversación resaltó la participación de una periodista cafetera, que ante la insistencia de sus homólogos chilenos, atinó a decir que era imposible que los jugadores hayan pactado el partido teniendo tantas cámaras sobre ellos.

Periodista colombiana dejó sin argumentos a colegas chilenos. (Fox Sports)

Agregó que "en la ligereza en que se comunican las cosas, se habla del arreglo de un partido, cuando no fue eso lo que se vio en el desarrollo del mismo. Chile fue quien no cumplió lo que tenía que hacer (vencer a Brasil). Y en el momento en que se da esa conversación entre ambos jugadores (Falcao y Tapia), el partido (Brasil vs Chile) ya estaba definido. Chile ya no podía salvarse".

Este sustento fue tan contundente que los periodistas chilenos quedaron en silencio, sin saber qué responder. La realidad sigue siendo la misma: Chile fuera del Mundial y Perú jugándose la repesca ante Nueva Zelanda.