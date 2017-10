Aunque el trabajo de José Néstor Pékerman es aplaudido en Colombia, ya que logró clasificar a la selección cafetera a Brasil 2014 y está a puertas de hacer lo mismo para Rusia 2018, en Argentina, un periodista lo criticó duramente en la previa del partido contra Perú.

Todo ocurrió a raíz de la remontada que tuvo Paraguay ante Colombia en partido del jueves. La selección local estaba a solo minutos de la clasificación a Rusia ya que ganaba 1-0 pero en los cuatro minutos finales los 'guaraníes' lograron voltear el marcador.

Esto provocó las críticas del periodista Alejandro Fantino, quien en el programa 'Animales Sueltos' despotricó contra los colombianos y en especial contra Pékerman, quien dirigió a Argentina en las Eliminatorias y el Mundial 2006.

“Ojalá me estén grabando en Colombia, porque me rompieron en pedazos, me decían barbaridades en redes sociales. Lo digo muchachos, son muy pecho fríos. Es la selección más pecho fría de América: ustedes, Colombia; con el técnico más pecho frío de América, que es Pékerman, por perder en 2 minutos con Paraguay”, dijo.

Fantino agradeció, en tono de broma, la derrota de Colombia ya que de esa forma Argentina aumentó sus posibilidades de clasificar al Mundial.

“Gracias a ustedes voy a prender velas, los voy a recordar como San Colombia. Me voy a comer una torta en mi casa, le pongo una bandera arriba y canto el himno de Colombia porque les debo a ustedes casi la clasificación”, indicó.