A través de sus redes sociales, la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) desmintió la información que circulaba en las últimas horas donde una supuesta disposición publicada en el diario El Peruano determinaba el 10 de octubre como 'Día no laborable' por el partido Perú vs. Colombia.

Informamos que imagen que circula en redes sociales sobre un posible feriado laboral el 10 de octubre es falsa. pic.twitter.com/s9qc20kEML — Consejo de Ministros (@pcmperu) October 9, 2017

Este martes la selección peruana se verá las caras ante Colombia en el Estadio Nacional de Lima por la última fecha de lasEliminatorias a Rusia 2018.

El encuentro entre ambas escuadras es considerado como una final pues llegan con claras chances de clasificar a la próxima copa del mundo. Dicho esto, el aliento del hincha nacional es indispensable y necesario.

Sin embargo, nunca se imaginó que su creatividad para poder apoyar a la 'bicolor' llegaría tan lejos. En redes sociales viene circulando una imagen que declara como 'Día no laboral' el martes 10 de octubre, justo cuando se juega el trascendental partido.

"Declaran día no laborable a nivel de Lima Metropolitana y la Provincia Constitucional del Callao para trabajadores de los sectores Público y Privado el martes 10 de octubre de 2017 con motivo del partido de fútbol Perú vs. Colombia, por seguridad ciudadana, y disponen embaderamiento general", se puede leer.

Por si fuera poco, también se señala que se le concede el indulto al ex mandatario Alberto Fujimori. "Conceden indulto común interno de establecimiento penitenciario".

Claro está que la imagen no tiene ningún fundamento oficial, pero sí un alto contenido de humor que ha generado divertidas reacciones entre los usuarios. Si no has visto la imagen, en esta nota te la compartimos.