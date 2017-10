La previa decía que el destino era otro, que el Estadio Nacional sería una fiesta y que “esta hinchada que no te deja, no te deja de alentar”nunca abandonaría, se escucharía desde el minuto 1 hasta el 90. Y así parecía hasta la tarde del martes: bombos, caras pintadas, banderas y emoción, las fotos en Facebook, lo suficiente para asegurar una fiesta. Perú prometía ganar también en los cánticos, la selección requería más que nunca que el ‘Si se puede’ retumbe el Nacional.

Pero una vez que inició el encuentro, el Nacional, por momentos, parecía una función del Cirque du Soleil o el estreno de la más dramática obra de teatro.

Es que a veces hace falta recordar el contexto. Perú llegaba con opciones de clasificar a una Copa del Mundo luego de 35 años de pura derrota. Dos generaciones peruanas nunca habían escuchado cantar el Himno Nacional en una Copa del Mundo y solo se resignaba a coleccionar el álbum de Panini. Pero ayer, once jugadores estaban a un triunfo de clasificar. No era la más poderosa de América, pero sí tenía ilusión y orden, lo suficiente para vencer.

¿Y las colas interminables por las entradas? ¿Y las quejas por no adquirir una?

Ahora vamos al partido. Minuto 55 y gol de Colombia. El estadio enmudece para luego comenzar a alentar pero ahí no más, cinco minutos y se calla, abandona. Carambas, nos reíamos de Argentina y su Bombonera, pero a veces somos tan iguales. Solo se escucha a las populares donde un grupo de hinchas, organizados, trata de calentar la noche limeña. Son pocos pero la bulla es suficiente para animar a todo el mundo, infelizmente oriente ni occidente quieren hacerlo. Afuera, en las calles, hay más ruido.

Pasan los veinte minutos y parece que los ánimos reaparecen. Bien, por fin ahora sí en el último cuarto el Estadio Nacional será una sola voz. Equivocado, aunque hay una excusa. Paolo Guerrero se disponer a patear un tiro libre. Gol para hacer gritar al coloso. Gol pero nuevamente silencio. Los minutos finales necesitaban del aliento de todos, pero todos no habían venido, por lo menos no los que estuvieron a mediados de la Eliminatoria, cuando no salíamos del puesto ocho y solo nos acompañaba la certeza de que no clasificaríamos a un Mundial.

Perú sacó un empate. Hay partidos donde se necesita que el estadio se convierta en una caldera. no por su agresividad, porque nadie quiere insultos o gritos contra los colombianos, si no, por su capacidad de nunca dejar de alentar a su selección. A mediados de noviembre, Perú enfrentará a Nueva Zelanda. Tiene exactamente un mes para prepararse, la hinchada también.