Perú vs. Chile: Estas son las más recientes polémicas del clásico del Pacífico

Los partidos entre Perú y Chile nunca son amistosos. Cada encuentro entre estos dos combinados deja una huella más en la historia de clásico del Pacífico.

El próximo 9 de octubre, en el Estadio Nacional de Lima, la s elección peruana y la 'Roja' se enfrentarán con miras a la Copa América Brasil 2019, donde los chilenos tienen la clara intención de defender su bicampeonato continental.

Tras haber dejado a Chile sin chances de jugar a la Copa del Mundo, la blanquirroja, eliminada de la justa mundialista en fase de grupos, buscará reafirmar que su clasificación no fue pura casualidad.

En ese sentido, reuniremos las más recientes polémicas de este tipo de enfrentamientos.

DIENTE DE GARAY

Las dos selecciones se preparaban para la Copa América 2015 y se enfrentaron en el estadio Elías Figueroa de Valparaíso . El elenco de Jorge Sampaoli venció por 3-0 a la bicolor, pero una singular jugada enmarcó la calentura del partido.

Un codazo de Rinaldo Cruzado le sacó un diente a Gary Medel, quien tuvo que abandonar la cancha producto de esa agresión.

SEMIFINAL CALIENTE

En esa Copa América 2015 , Chile y Perú se midieron en semifinales en el Estadio Nacional. La 'Roja' venció a duras penas por 2-1 a los de Ricardo Gareca, quienes se vieron condicionados por la expulsión de Carlos Zambrano a los 10 minutos del primer tiempo.

Antes del encuentro, el León había declarado lo siguiente: "Contra Chile, si es posible salgo con cuchillos. Nunca los he pasado ni los pasaré. Les tengo cólera y rabia desde pequeño, me voy a vengar de todas las que nos han hecho. No me interesa hablar de ellos. Cuando va Perú a Chile, nos agreden y cuando les toca jugar en Lima, se hacen las víctimas. Los Perú-Chile son una guerra. Yo lo veo así".

FALTA DE RESPETO EN EL NACIONAL

En segunda fecha de las Eliminatorias Rusia 2018, Chile visitó a Perú en Lima, encuentro que terminó 4-3 a favor del elenco sureño que aprovechó la expulsión de Christian Cueva.

"Respeto. Por aquí pasó el campeón de América", escribieron los chilenos en el camerino del Nacional. Una frase que fue calificada como una falta de respeto total y condenada por los demás equipos de Sudamérica.

DEJAR FUERA AL CLÁSICO RIVAL

Perú accedió al repechaje del Mundial Rusia 2018 tras empatar 1-1 ante Colombia en la última fecha de las Eliminatorias. Con este resultado, Chile, que perdió ante 3-0 ante Brasil, quedó sin ninguna posibilidad de clasificar a la justa mundialista.

CUEVA Y SU ESPECIAL DEDICATORIA

Tras la histórica clasificación ante Nueva Zelanda, Christian Cueva, en medio de las celebraciones, se acordó del clásico rival y le dedicó el logro peruano.