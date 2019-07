Perú vs Chile EN VIVO ONLINE: Todo sobre la semifinal entre la selección y la 'Roja' por Copa América

PERÚ VS. CHILE | SELECCIÓN DE PERÚ | SEMIFINAL COPA AMÉRICA | La Blanquirroja tendrá un partido vital si busca llegar a la final de la Copa América Brasil 2019 . La selección peruana se enfrentará contra Chile este miércoles 3 de julio (19:30 p.m. EN VIVO ONLINE) en la segunda semifinal en el Arena Do Gremio en Porto Alegre. En esta nota, te contaremos todo sobre el 'Clásico del Pacífico': antecedentes, fecha, horarios y los canales donde se podrá ver el partido.

¡A UN PASO DE LA FINAL!

La selección peruana entrenó hoy lunes pensando en el siguiente rival por la segunda semifinal de la Copa América Brasil 2019. Todos los jugadores nacionales realizaron los estiramientos para entrar en calor, tampoco faltó la 'chacota' y los juegos con castigo, para luego iniciar con los trabajos tácticos bajo las órdenes de Ricardo Gareca.

La selección peruana ya entrena pensando en su duelo ante Chile por ´semis' de la Copa América 2019. (Foto: Daniel Apuy) La selección peruana ya entrena pensando en su duelo ante Chile por ´semis' de la Copa América 2019. (Foto: Daniel Apuy)

Sobre el papel, la bicolor llega más compacta y con la confianza a topa luego de vencer en la tanda de penales al siempre complicado Uruguay. En aquel partido, el portero Pedro Gallese atajó el penal a Luis Suárez, cobrando así su revancha tras caer goleado por 5 a 0 ante la selección de Brasil.

Este encuentro contra la 'Roja' será de vida o muerte, ya que ambos equipos saldrán a buscar la victoria, ya que se determinará quién pasará a la final del campeonato.

Todo parece indicar que el 'Tigre' apostará por repetir el once que planteó ante Uruguay y que le dio el pase a 'semis'. Teniendo en cuenta que la selección chilena posee un juego rápido y aprovecha la potencia física de sus extremos para los contragolpes, Perú deberá hacerse fuerte en defensa y cortar los circuitos del rival en el medio campo, evitando así que sus delanteros tengan opción de pase y llegada al área de Pedro Gallese.

ANTECENDENTES:

La 'Blanquirroja' y Chile se han visto las caras en veinte oportunidades en la Copa América. Chile se llevó ocho victorias, mientras que el cuadro peruano ganó seis veces, y empataron otras 6.



Chile venció a Perú en siete de los ocho últimos partidos oficiales, excluidos amistosos. El restante fue victoria peruana por 1 a 0 en marzo de 2013.



La selección peruana fue derrotada por Chile las dos veces que se enfrentaron en 'semis' en este Torneo Continental, en 1979 y 2015.



Además, Chile acumula dos victorias seguidas ante Perú en Copa América: 1 a 0 en 2011 y 2 a 1 en el 2015, en aquel encuentro fue expulsado el defensa central Carlos Zambrano, quien para este miércoles, el encuentro ante la 'Roja' tendrá sabor a revancha.



Aquí puedes ver el último encuentro entre Perú-Chile por la Copa América 2015:

¿CÓMO, DÓNDE Y EN QUÉ CANAL VER EL PERÚ VS. CHILE?



El Perú vs. Chile será transmitido este miércoles 3 de julio a 7:30 p.m. (hora peruana) por América Televisión, por señal abierta, y por Direct TV Sports, en cable.



POSIBLES ALINEACIONES



Dado el buen funcionamiento de la selección peruana en el último encuentro ante Uruguay, es probable que Ricardo Gareca repita el once: Pedro Gallese se ha ganado a pulso el puesto bajo los tres palos, y la línea defensiva funciona cada vez mejor con Carlos Zambrano y Luis Abram como pareja de centrales, Trauco y Advíncula irían por las bandas.



Perú: Pedro Gallese; Luis Advíncula, Carlos Zambrano, Luis Abram, Miguel Trauco; Renato Tapia, Yoshimar Yotún, Christian Cueva, André Carrillo, Edison Flores y Paolo Guerrero.



Chile: Gabriel Arias, Gary Medel, Gonzalo Jara, Jean Beausejour, Mauricia Isla, Diego Valdés, Arturo Vidal, Eduardo Vargas, Charles Aranguiz, Alexis Sánchez y Nicolás Castillo.



PERÚ VS. CHILE

EN VIVO ONLINE | HORA PERUANA: 07:30 p.m.

CANALES: AMÉRICA TELEVISIÓN Y DIRECT TV

