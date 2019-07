Ricardo Gareca antes de la final: "No me preocupa nada del VAR"

La polémica por el funcionamiento del VAR en la final de la Copa América entre Perú vs. Brasil es algo que no preocupa a Ricardo Gareca. Al menos así lo manifestó el entrenador en la última conferencia previa al choque en el estadio Maracaná.

"No me preocupa nada del VAR. Estamos tan metidos en la final que lo que hicimos siempre fue confiar en nosotros", dijo el entrenador de la selección peruana que no quiso polemizar con el uso de la tecnología en esta Copa América.

Sin embargo, Ricardo Gareca indicó que sobre el tema del VAR y el arbitraje en general, es alfo que debe mejorar.

"Con el tiempo tendrá que ir viendo como se mejoran algunos aspectos. Los árbitros estuvieron expuestos, pero uno no sabe quién está atrás más allá de los árbitros. Siempre las decisiones de los partidos pasan por ellos", dijo.

Y agregó: "Así como todos estamos expuesto, se tendrá que ver en un futuro inmediato quién toma las decisiones finales y analizar que todo el mundo vea cómo se toman las decisiones, esas cosas se deben revisar, pero algo específico del VAR para esta final no me preocupa".