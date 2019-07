Perú vs. Brasil: chileno Roberto Tobar será el árbitro de la final de la Copa América 2019

Ya se conoce al juez. La final de la Copa América 2019 ya tiene oficialmente a los árbitros que se encargarán de impartir justicia en el partido entre Perú vs. Brasil a jugarse en el estadio Maracaná. La organización decidió que sea terna chilena liderada por Roberto Tobar en el campo y Julio Bascuñan en el VAR.

Este jueves, la Conmebol hizo oficial la lista de los árbitros que estarán en la final de la Copa América Brasil 2019 y en la definición por el tercer y cuarto puesto entre Argentina vs. Chile. Para el partido decisivo fue designado el chileno Roberto Tobar de 41 años.



Roberto Tobar estará acompañado por Christian Schiemann, Claudio Ríos (Asistentes, ambos chilenos) y Alexis Herrera (cuarto oficial, venezolano) en el campo. Mientras que en la cabina del VAR estará Julio Bascuñan (Chile), Nicolás Gallo (Colombia), Alexander Guzman (Colombia), además de Enrique Cáceres (Paraguay, observador VAR) y Jorge Larrionda (Uruguay como Asesor de árbitros).



El juez designado para la final entre Perú vs. Brasil ha dirigido dos partidos de esta Copa América 2019: el Argentina vs. Colombia por la fase de grupos y los cuartos de final entre Brasil y Paraguay, que ganaron los locales en la definición por penales.