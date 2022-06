A pocas horas del repechaje entre Perú y Australia, Ricardo Gareca recibió una dura noticia porque no podrá contar con Yoshimar Yotún , dueño del mediocampo peruano que no estará entre los once titulares, y en su lugar estará Christofer Gonzáles .

Desde que la Blanquirroja llegó a Doha, Yoshimar Yotún no pudo entrenar con normalidad en las prácticas, por lo que realizaba movimientos diferenciados en comparación de sus compañeros.

Ahora, Ricardo Gareca decidió que Yoshimar Yotún no arranque el partido, pero no se ha conocido si lo considerará en la lista de 23 futbolistas (11 titulares y 12 suplentes) que estén en la cancha.

Tras darse a conocer la noticia, la mamá del popular ‘Yoshi Yotún’ declaró a La República sobre el estado de su hijo y el score para la selección peruana este lunes 13 de junio por el repechaje rumbo al Mundial Qatar 2022.

“Hoy día no juega. Tiene que prepararse para el Mundial, le toca alentar desde afuera”, señaló.

“Todavía no he tenido la oportunidad (de comunicarse con su hijo tras la noticia de que no jugará el repechaje), pero apenas termine, lo llamo”, agregó. Además, su progenitora se animó a brindar elpronóstico del score de Perú y apuntó a la victoria 2-1 frente a australianos.

