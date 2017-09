Yordy Reyna, atacante del Vancouver Whitecaps, reconoció estar a la disposición de Ricardo Gareca para afrontar los dos últimos desafíos de la selección peruana en las Eliminatorias.

"Yo estoy haciendo bien las cosas, estoy jugando, teniendo minutos. Vamos a ver si da la oportunidad de estar convocado y si no, me tocará apoyar a mis compañeros como siempre lo he hecho y celebrar su buena campaña", señaló Reyna este jueves en una entrevista para Univisión Deportes.

Además, sobre la designación de la Bombonera como escenario del encuentro entre Perú y Argentina por la penúltima jornada del proceso rumbo a Rusia 2018, el delantero nacional indicó que este factor "no afecta en nada" los planes conjunto bicolor. "La presión la tienen ellos por los partidos que no han ganado", aseguró.

"Nosotros tenemos que ir con responsabilidad y ganas de hacer un buen partido a Argentina. Lo tenemos muy cerca, faltan los últimos dos partidos que son decisivos, super importantes para nosotros y creo que vamos a dejar toda el alma", acotó Yordy Reyna tras ampliar su registro goleador en la Major League Soccer (MLS) con su anotación al Minnesota United.