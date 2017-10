La argentina Ayelén Paleo generó polémica en su país tras promocionar la venta de entradas para el Argentina-Perú por las Eliminatorias.

A pesar que la reventa de boletos representa un acto ilícito, según la legislación argentina, la popular vedette utilizó su cuenta de Instagram en colaboración con un "amigo". Posteriormente se arrepintió de la acción y eliminó su publicación.

"Yo no revendo nada, no me interesan esas cosas", señaló luego de ser abordada por el tema. "Eliminé el posteo porque no tengo nada que ver. Mi amigo me pidió que le diera la mano y lo hice. Yo no ando pensando si es legal o ilegal. Como yo no tengo beneficios y hubo problemas, borré todo", añadió Ayelén Paleo al respecto.