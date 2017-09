Sergio Markarián, ex estratega de la selección peruana, destacó el presente de la bicolor en las Eliminatorias y aseguró que el equipo liderado por Ricardo Gareca es capaz de lograr una hazaña en La Bombonera.

"Yo creo que si Sampaoli vuelve a cometer esos errores (como ante Venezuela), Argentina va a sufrir porque Perú puede ganar el partido, y ya ha ocurrido en la cancha de Boca cuando lo dejó fuera a Argentina, lo que sería una catástrofe para el fútbol argentino”, indicó este martes el técnico uruguayo en el programa 'De Fútbol Se Habla Así’.

Además, el 'Mago' manifestó que "la valoración de los jugadores argentinos es exagerada". “Cambiar de cancha no hace más que disminuir a Argentina. Su fútbol es demasiado grande para decir que la cancha puede favorecerle o no, me parece raro. Más bien por qué no se fijan si los jugadores argentinos son tan buenos como se dice. Si es difícil jugar con Messi, es grave la cosa", sentenció Sergio Markarián al respecto.

Sobre la realidad nacional en el proceso rumbo a Rusia 2018, Markarián afirmó no sentirse sorprendido. "Estaba convencido que Perú iba a pelear por un lugar para clasificar. Después de Brasil, es el que mejor juega", aseguró.

Como se recuerda, Argentina recibirá a Perú el próximo 5 de octubre en el estadio de Boca Juniors por la penúltima fecha de las Eliminatorias.