Pedro Pablo Kuczynski, presidente de la República, no es ajeno al buen momento que pasa la selección peruana. Por esta razón, el mandatario se pronunció sobre los decisivos encuentros decisivos que la blanquirroja deberá afrontar.

En ese sentido, PPK no se animó a dar un marcador para el duelo ante Argentina en Buenos Aires, sin embargo, dejó en claro que "tenemos que ir al Mundial".

“El Perú vs Argentina será difícil, yo espero que ganemos los dos partidos, pero no me voy a aventurar a hacer apuestas. Tenemos que ir al mundial”, precisó el mandatario a Canal N.

PPK

De esta forma, PPK se une al gran entusiasmo que se vive por los dirigidos de Ricardo Gareca, quienes están muy cerca de clasificar al Mundial Rusia 2018.