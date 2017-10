Perú vs. Argentina: 'Pollo' Vignolo volcó así toda su rabia e indignación tras empate [VIDEO]

El empate con sabor a derrota que dejó el primer partido de la fecha 18 entre Perú y Argentina desató toda la furia e indignación del conductor de '90 Minutos de Fútbol', Sebastián Vignolo.

El programa lo inició con una evidente molestia, diciendo: "¿Cómo están? ¿haciendo cuentas, no? Bueno acá también. Ahora la cuenta que nunca te va a dar es si no ganas ningún partido".

El 'pollo' Vignolo aclaró que jugar fútbol no es ninguna ciencia y que "si no metes un gol, no ganas un partido y si no ganas un partido no vas al mundial". Así de claro.

"La verdad, hay decepción, hay preocupación. Pero hay esa esperanza. Ahora nos aferramos a decir 'si le ganamos a Ecuador vamos'", agregó Vignolo en Fox.