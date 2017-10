Perú vs. Argentina: Óscar Ruggeri tiene el "secreto" para marcar a Paolo Guerrero

Para la prensa argentina, uno de los jugadores más peligrosos de la selección peruana es el delantero Paolo Guerrero, por tal razón debatieron sobre la mejor forma de anular al 'Depredador' para no generar opciones de gol.

A un día del cotejo entre Perú vs. Argentina, el ex mundialista de la albiceleste Óscar Ruggeri afirmó que no hay que anticiparse al '9' para no darle oportunidad a que el árbitro cobre falta.

"En lo posible no tratar de anticiparlos muchas veces porque es muy factible que le hagas falta, porque el tipo (Paolo Guerrero) cubre muy bien, te mete el cuerpo y se deja caer, la típica", dijo Óscar Ruggeri.

Al mismo tiempo los otros panelistas del programa asintieron diciendo que Paolo Guerrero es "fuerte y es potente".

"Hay que dejarsela recibir (el balón), no es un tipo que se da la vuelta y te va a gambetear (...) Dejarlo, pero no dejar que se de vuelta. Obligarlo a que toque para atrás", explica el ex mundialista celeste.