La selección peruana partirá este miércoles a Buenos Aires para disputar un duro partido contra Argentina, selección que al igual que la bicolor se juega las últimas cartas en su clasificación al Mundial Rusia 2018.

Tanto en tierras peruanas como gauchas, diferentes periodistas han analizado las probabilidades de cada uno de los equipos. Sin embargo, la historia que arrastra Argentina y el mal momento de su selección condena al equipo, mientras que del otro lado de la moneda los nacionales sueñan con un mundial luego de 35 años.

Es por eso que América Noticias le consultó al defensor peruano Miguel Trauco sobre la expectativa en torno al encuentro de este jueves. El jugador del Flamengo se mostró contento por el momento que se vive y minimizó el hecho de que la selección peruana podría dejar sin mundial a Linonel Messi.

"No me importa si Messi no está, yo quiero estar. Si no está él, es problema solo de él", declaró.

De esta manera, el defensa enciende el ambiente previo al partido que se disputará en la bombonera este 5 de octubre. El conjunto dirigido por Ricardo Gareca no podrá contar con Christian Cueva, Paolo Hurtado, Christian Ramos ni André Carrillo.